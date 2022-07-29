Запад через Бескидский тоннель бесперебойно накачивает Украину оружием

ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса.

По информации источника, совсем недавно ВС РФ начали бомбить Бескидский тоннель, расположенный на границе Закарпатской и Львовской областей. Именно он является основной транспортной артерией между Украиной и Европой.

«Через транспортный коридор проходит практически весь поток грузов на Украину, а с Украины в Восточную, Центральную, Южную Европу вплоть до Италии», — отмечает издание.

Также СП пишет, что количество передаваемого Киеву странами НАТО вооружения превысило все мыслимые пределы. Общая сумма военной поддержки Украине, по оценкам, превысила €33 млрд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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