Людмила Поргина поледние несколько лет постоянно жалуется на Марка Варшавера. Актриса уверяет, что худрук «Ленкома» оставил ее без главных ролей и зарплаты.

Разборки между знаменитостями настолько затянулись, что из-за конфликта у артистки ухудшилось здоровье. Так, на фоне хронического стресса Людмила Андреевна похудела на целых 20 килограммов.

Кстати, не так давно Поргиной удалили доброкачественную опухоль. После хирургического вмешательства заслуженная артистка РФ улетела на отдых в Болгарию. Однако, руководитель «Ленкома» и вдова Николая Караченцова даже из разных стран поливают грязью друг друга.

Актриса отступать не собирается. После возвращения в Москву, артистка отправится в театр, где произошли изменения. Звезда кино планирует поговорить с новым режиссером Алексеем Франдетти, чтобы сыграть не в массовке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей