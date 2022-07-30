Чулпан Хаматова заявила, что более 10 лет готовила побег из России

Чулпан Хаматова заявила о том, что более 10 лет она готовила побег из России и готовила «запасной аэродром» в Прибалтике. По словам сбежавшей в Латвию актрисы, покинуть родину она мечтала задолго до начала спецоперации.

В беседе с западными журналистами российская актриса рыскрыла детали своего отъезда из страны. На Youtube-канале RusDelfi артистка рассказала, что давно мечтала покинуть РФ. Такое желание возникло у звезды кино задолго до проведения специальной военной операции на Украине, которая лишь дала толчок давнему плану.

«В каком году я не помню, в 2011 или 2012, стала думать о том, а если что-то не так... и будет все хуже. Есть у меня какой-либо запасной вариант? Латвия дала вид на жительство и я приобрела участок, где отстроила дом. Так получилось, что этот вариант был самым дешевым из всего, что я могла позволить себе», — призналась Чулпан.

Напомним, 46-летняя Хаматова сбежала в Латвию после начала событий на украинской территории. В новой стране Народная артистка РФ работает в Новом Рижском театре и весьма жестко высказывается в адрес российских властей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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