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Певец Иващенко рассказал, что Меладзе поднимал руку на Приходько

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Певец Иващенко рассказал, что Меладзе поднимал руку на Приходько
Знаменитости
Источник фото: @Meladzemusic

Певец и музыкант Георгий Иващенко раскрыл интимные детали жизни своей коллеги по проекту «Фабрика звезд» Анастасии Приходько. Шоумен подозревал, что она является незаконнорожденной дочерью Константина Меладзе. Иващенко опровергал утверждения Приходько о своем возрасте во время участия в проекте. Тем не менее, он признавал ее вокальный талант и умение легко находить общий язык с разными людьми. 

Приходько могла довести Меладзе

При этом артист отметил, что она была нестабильной и импульсивной. Иващенко упомянул, что Настя могла быть причиной напряженных отношений с Меладзе. Продюсер, якобы, хватал девушку за руки и едва ли не душил. Эти откровения удивили Георгия, ведь Константин никогда ни на кого даже не повышал голоса. Певец допускает, что его коллега могла довести Меладзе. При этом он восхищался ее способностью очень быстро готовиться к выступлениям.

Информационное агентство «Informing»

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