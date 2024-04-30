Пугачева и Галкина провели время в ресторане на Кипре в компании Серебренникова

Алла Пугачева была замечена в Лимасоле в компании мужчины, напоминающего Кирилла Серебренникова. По данным издания, они с супругом посетили один из местных ресторанов.

Ни у кого из россиян не возникло желания сделать со знаменитостями фото на память

Источник КП отметил, что на острове в настоящее время проходит кинофестиваль, что могло объяснить присутствие там режиссера. Несмотря на то, что, как утверждает собеседница агентства, видели супругов в ресторане и на фермерском рынке, ни у кого из россиян не возникло желания сделать со знаменитостями фото на память.