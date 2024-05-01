Андрей Данилко столкнулся с бойкотом в России после выступления на Евровидении от Украины

Андрей Данилко (Верка Сердючка) столкнулся с бойкотом в России после выступления на Евровидении, как сообщает продюсер Сергей Лавров в интервью МК.RU. Это привело к определенным трудностям для артиста.

Данилко был популярен в России

Продюсер отмечает, что песня, которую артист исполнил на конкурсе Евровидение, была попыткой вызвать интерес, но привела в итоге к неприятным последствиям. Лавров также подчеркнул, что Данилко был популярен в России и имел очень много фанатов. В прошлом певец зарабатывал миллионы евро на новогодних выступлениях, однако сейчас он ограничивается небольшими концертами на Украине.

По словам продюсера, у Андрея были планы на выступления в Америке, но он не получил разрешение на въезд.