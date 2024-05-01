«Старший брат»: Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова

На свой 57-й день рождения Филипп Киркоров решил не устраивать громкую вечеринку из-за того, что этот день совпадает с двумя печальными событиями: 40 дней после страшной трагедии в «Крокус Сити Холл» и 30 лет со дня смерти его матери от онкологии.

Назвал Киркорова «старшим братом»

Однако, несмотря на заявления об отказе от празднования, он решил устроить небольшую, более интимную вечеринку. На мероприятии были присутствующие знаменитости, среди которых рэпер Дава, который вручил поп-королю брендовую сумку. Парень, которого подозревали в конфликте с артистом, назвал его своим «старшим братом». Такие слова блогера очень польстили имениннику, пишет 7Дней ру.