Информинг » Знаменитости » «Старший брат»: Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова

«Старший брат»: Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова

Image 16+
«Старший брат»: Дава сделал неожиданное признание в день рождения Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @dava_m

На свой 57-й день рождения Филипп Киркоров решил не устраивать громкую вечеринку из-за того, что этот день совпадает с двумя печальными событиями: 40 дней после страшной трагедии в «Крокус Сити Холл» и 30 лет со дня смерти его матери от онкологии.

Назвал Киркорова «старшим братом»

Однако, несмотря на заявления об отказе от празднования, он решил устроить небольшую, более интимную вечеринку. На мероприятии были присутствующие знаменитости, среди которых рэпер Дава, который вручил поп-королю брендовую сумку. Парень, которого подозревали в конфликте с артистом, назвал его своим «старшим братом». Такие слова блогера очень польстили имениннику, пишет 7Дней ру.

Информационное агентство «Informing»

Олигархи с Рублевки высказались о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию

Олигархи с Рублевки высказались о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пугачева и Галкина провели время в ресторане на Кипре в компании Серебренникова

Вчера, 23:58

Олигархи с Рублевки высказались о возвращении Чулпан Хаматовой в Россию

Вчера, 22:58

Мария Аронова назвала имя человека, который сможет помочь оскандалившемуся Никите Кологривому

Вчера, 22:23

Ирина Дубцова показала избранницу своего 18-летнего сына в Эмиратах

Вчера, 22:13

Михаил Боярский возмущён поведением собственной внучки — это ужасно

Вчера, 22:08

Продюсер Сергей Лавров: Андрей Данилко ненавидит образ Верки Сердючки

Вчера, 20:13

Наталья Майданова впервые заговорила о состоянии мужа: с ним все в порядке

Вчера, 19:48

Беременная Арзамасова снялась в милом видео с сыном

Вчера, 18:53

Названа зарплата массовки в грядущих съемках нового сериала с известными актерами

Вчера, 15:33

Источник поделился новыми подробностями смерти актрисы Зои Зелинской

Вчера, 15:13

Продюсер Рудченко: финальное выступление Шувалова в шоу «Голос» было небрежным

Вчера, 14:28

Не сдержался: Сергей Лазарев сказал все, что думает о волгоградцах

Вчера, 14:23

Жена оскандалившегося Валерия Меладзе провела вечер на концерте Земфиры в Испании

Вчера, 13:33

Филипп Киркоров на шоу «Маска» злобно пошутил в адрес гостевого участника

Вчера, 12:58

Яна Добровольская раскрыла тайны своего успеха на конкурсе «Мисс Россия»

Вчера, 10:13

Обнаружена связь между советскими фильмами «Служебный роман» и «Бриллиантовая рука»

Вчера, 09:58

Филипп Киркоров заявил, что Алла Пугачева вернется в Россию

Вчера, 09:13

Сын актрисы Зои Зелинской рассказал о причинах и обстоятельствах смерти матери

Вчера, 08:13

Чертова дюжина: выяснилось, как принц Уильям и Кейт Миддлтон отмечают 13-ю годовщину свадьбы

Вчера, 02:38

Пьеха рассказал о стыдной ситуации на «Фабрике звезд» и об обмане

Вчера, 00:48

Новости партнеров
2023
ru-RU