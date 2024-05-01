Тюменцы оказались в жуткой давке на выступлении группы «Звери»

Во время концерта рок-группы «Звери» в Тюмени произошла ужасная давка из-за узких проходов с танцпола. Об этом сообщают зрители. Один из свидетелей сказал, что большая толпа людей, двигаясь через узкий проход, вызывала огромное столпотворение. На заднем фоне эта масса создавала давление на проходящих.

Девушка поцарапала артиста

На концерте также произошел инцидент, когда фанатка бросилась на сцену, атаковав солиста группы Романа. Охрана вмешалась, оттащила ее, но не без последствий. По словам очевидцев, девушка поцарапала артиста, укусив его. В результате концертная программа была временно прервана, свет выключили, музыканты покинули сцену.

Однако через некоторое время они вернулись и завершили выступление, исполнив свою финальную песню.