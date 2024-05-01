Экс-солист «На-На» Юрин заявил, что Алибасов должен ему около 5 млн долларов

Бывший солист «На-На» Валерий Юрин обвиняет Бари Алибасова в мошенничестве, заявляя, что тот украл у него около 5-ти миллионов долларов за все 6 лет работы. Продюсер, якобы, обещал вернуть деньги, но затем отказался, утверждая, что он уже инвестировал их в квартиру и предложил артисту жить там.

Встреча прошла мирно

Юрин согласился выступать сольно, но требовал проценты за упущенную выгоду. Однако и этот план не получил долгосрочного успеха. Несмотря на конфликт, несколько лет назад Бари Алибасов пригласил Валерия в гости для того, чтобы извиниться. Встреча прошла мирно, с тех пор отношения между певцом и продюсером улучшились.