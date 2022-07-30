Политолог: Если ВС РФ атакует центры управления, то подписывать капитуляцию в Киеве будет некому

Политолог объяснил, почему Россия не отвечает ударами по украинским центрам принятия решений. По мнению Виктора Литовкина, существует ряд причин, из-за которых ВС РФ не атакуют пункты управления.

Украинская армия неоднократно атаковала территорию России, но почему же никто не отвечает на агрессию противника. Об этом рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. Специалист считает, что российское правительство старается всячески избегать крайних мер и надеется на то, что конфликт можно будет перевести в политическое русло. Во-вторых, если ВС РФ атакует центры управления, подписывать капитуляцию будет некому.

«Во-первых, мы не разборками занимаемся, а проводим спецоперацию. Такие действия говорят о высоком профессионализме российской армии и о порядочности генералов РФ. Мы не равняемся на бандитов и террористов. Во-вторых, если мы нанесем удары по Киеву, нужно учитывать то, что живут там мирные граждане. Также люди, которые сейчас находятся в центре принятия решений, нам в будущем понадобятся. Они же будут подписывать капитуляцию», - сказал политолог в интервью изданию Свободная Пресса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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