Алексей Леонков рассказал подробности атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе и о контраступлении ВСУ на Херсон.

По словам военного эксперта, удар по штабу был нанесен с использованием беспилотника с близкой дистанции. Это свидетельствует о том, что в Севастополе сейчас находятся украинские диверсанты.

"Судя по незначительных повреждениях, беспилотник собрали, как говорится, на коленках. К нему привязали самодельное взрывчатое вещество", - сказал он.

Леонков отметил, что случившееся может быть квалифицировано правоохранительными органами как осуществленный группой лиц теракт.

Военкор затронул тему контрнаступления ВСУ на Херсонскую область. Он уверен, что атака была подготовлена украинскими военными для того, чтобы показать Западу хоть какую-либо победу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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