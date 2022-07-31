На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ

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На Шпицбергене активизовались российские боевые корабли на фоне новых угроз для РФ
Военные новости
Фото из открытых источников

Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он расположен в Северном Ледовитом океане - прим.ред.). Это, в свой черед, подразумевает выполнение новых боевых задач и наращивание интенсивности повеления в данном регионе российского флота.

Подобные действия, как пишут эксперты, станут ответом для стран НАТО. Как известно, все действия Российской Федерации прежде всего будут направлены на обеспечение безопасности границ и недопущение продвижения Североатлантического альянса в восточном направлении. 

Пока неизвестно, как долго планируется реализовать поставленные задачи. Столь жесткие меры со стороны РФ продемонстрируют США и НАТО, что российские власти намерены всерьез обеспечить защиту национальных интересов. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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