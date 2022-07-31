Министр обороны Украины поблагодарил Италию за секретный пакет военной помощи

Алексей Резников сообщил о том, что Италия отправила Украине новый «тайный» пакет помощи. По словам министра оборонного ведомства Украины, он очень благодарен стране за непоколебимую поддержку.

В своих социальных сетях министр поблагодарарил правительства Италии и персонально министра оборонного ведомства за предоставленный новый пакет помощи Киеву. Резников на итальянском языке выразил благодарность за всяческую помощь Украине.

Точной информации о том, что именно передала Италия Киеву, пока нет. Скорее всего, итальянская сторона отправила украинцам технику и и оборудование. Точные наименования военной помощи - под строгим секретом.

Ранее премьер-министром Нидерландов Марком Рютте была анонсирована поставка Италией ВСУ тяжелого вооружения. По всей видимости, речь идет о гаубицах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей