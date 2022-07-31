Женская «мобилизация»: Зеленский призвал украинок принимать участие в боевых действиях

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Женская «мобилизация»: Зеленский призвал украинок принимать участие в боевых действиях
Политика
Фото из открытых источников

Президент Украины призвал украинских девушек принять участие в боевых действиях. Об этом пишет сегодня «Свободная Пресса».

По информации источника, накануне Владимир Зеленский созвал совещание, на котором было дано распоряжение об укреплении позиций к югу от Артемовска. Главнокомандующий ВСУ Залужный потребовал перебросить на Донбасс войска, которые были мобилизированы для запланированного наступления на Херсон. Киев таким образом намерен сдержать наступление войск РФ на Бахмут. 

На веб-портале Рады появился призыв украинских девушек к участию в боевых действах и соответствующие разъяснения об отсрочке призыва для военнообязанных украинок.

Не подлежат женской «мобилизации» матери-одиночки, жены военных и дамы, воспитывающие несовершеннолетних детей, а также студентки, которые обучаются на дуальной и дневной форме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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