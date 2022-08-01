Морпех ВСУ «Волына» прокомментировал гибель пленных украинцев в СИЗО в Еленовке

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Морпех ВСУ «Волына» прокомментировал гибель пленных украинцев в СИЗО в Еленовке
Военные новости
Фото из открытых источников

Пленный майор ВСУ Сергей Волынский, более известный общественности под позывным «Волына», высказал свое мнение по поводу удара в СИЗО в Еленовке. По словам экс-командира 36 бригады морской пехоты, случившееся окажет влияние на психику военнослужащих, которые пожелают сдаться в плен.

Сдавшийся в плен на «Азовстали» боец заявил, что люди в Еленовке слышали стоны раненых военных и умирающих солдат.  По словам

«Волыны», произошедшее повлияло не только на «участников событий», но и на психику украинских военных, которые могут оказаться в плену. Теперь они наверняка побоятся это сделать.

«Ситуация очень сложная, все были в шоке, никто не может найти объяснения. Из барака виднелся желтый свет, а затем разрыв, крики. Нет слов, чтобы это описать. Все в трауре, тишина и в бараке. Парни прошли через ад, ждали возвращения домой. Но на финишной прямой произошла ужасная трагедия. Для чего это было сделано, не понимаю», — сказал бывший командир ВСУ.

Кстати, «Волына» при помощи корреспондента ТК «Россия» передал привет родным, говоря о том, что мечтает о встрече с близкими дома.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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