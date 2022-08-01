Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении

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Военкор Артамонов заявил, что ВС РФ готовят мощное наступление на Херсонском направлении
Политика
Фото из открытых источников

Александр Артамонов заявил о том, что союзные войска РФ готовят мощное контрнаступление на Херсонском направлении. Оно, по прогнозам эксперта, растянется до Южного Буга.

Исходя из заявлений военного обозревателя, ВС РФ проводят масштабные боевые действия по всей линии фронта. 

«Юг Украины является районом лиманов, так называемая кромка побережья, где нету населенных пунктов. Там ожидают мобильных военных действий. Не возводятся укрепрайоны, как в Краматорске или Славянске, поэтому фактически контрнаступление из Херсона упрется в Южный Буг», – отметил военкор.

«Здесь в первую очередь имеет место артиллерийская дуэль, она плавно переходит в артподготовку для нанесения в дальнейшем ударов по По центральному району (Авдеевке – Пескам прим.ред.)», — добавил Артамонов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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