Согласно аналитическим подсчётам, в связи с уходом иностранных компаний и простоя предприятий, число рабочих мест на заводах Ленинградской области
Согласно сообщению главы фракции «яблочников» Законодательного собрания Северной столицы Александра Шишлова, на него был составлен административный
В 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов дал обещание президенту РФ Владимиру Путину отреставрировать Боткинскую больницу, находящуюся в
Из-за появления новых угроз для РФ, было решено активизировать деятельность российских боевых кораблей и подводных лодок на архипелаге Шпицберген (он
ВСУ продолжают получать вооружение от западных стран. Запад бесперебойно снабжает Укрину оружем через Бескидский тоннель, пишет Свободная пресса. По
При уплотнении ВС РФ средств противовоздушной обороны проблема с поставками высокоточных артиллерийских систем HIMARS украинским войскам может быть
Алексей Леонков рассказал подробности атаки БПЛА на штаб Черноморского флота в Севастополе и о контраступлении ВСУ на Херсон. По словам военного
Иранские беспилотники в щепки разнесут оружие США – РСЗО HIMARS. Об этом пишет сегодня интернет-издание «Свободная пресса». Как отмечают авторы
Жители дома Зезерина на набережной реки Фонтанки три года пытаются добиться ремонта. Здание, возведенное в 1880 году в стиле эклектика, разрушается –
Выступая на политическом шоу, проводимом одним из центральных российских телеканалов, экс-руководитель спецслужб Израиля Яков Кедми отметил, что в
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