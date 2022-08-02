«Лже-патриот»: писатель Пелевин пристыдил Киркорова за лицимерие

Филипп Киркоров стал героем череды скандалов после начала спецоперации на Украине.

Артист не уехал из России, не критиковал правительство, но и не спешил что-либо комментировать. При этом сначала поп-король поддержал Максима Галкина, а затем он, учуяв неладное, быстро «переобулся». Киркоров записал видеообращение для российских солдат и пригласил их на свой концерт.

Также во время гастролей в Крыму Филипп Бедросович посетил военный госпиталь и пообщался с раненными участниками спецоперации, которые проходят там реабилитацию.

Александр Пелевин решил высказать свое мнение о Киркорове. Известный писатель обвинил артиста в лицемерии, назвав лже-патриотом и заявил, что вряд ли военные захотят послушать его песни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей