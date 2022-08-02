Покинувший Россию Евгений Петросян обустроился с молодой женой на вилле в Турции

Евгений Петросян, покинувший Россию, прекрасно обосновался с молодой женой на вилле в Турции. Артист с семьей арендовал роскошные апартаменты на побережье Эгейского моря.

Автор передачи «Смехопанорама», его супруга Татьяна Брухунова и маленький сын Ваган уехали на месяц в долгожданный отпуск. В социальных сетях они регулярно публикуют фотографии с отдыха.

Поклонники оказались в замешательстве, когда увидели очередный снимок звездных супругов. Пользователей привела в восторг большая вилла с бассейном и обилием деликатесов. Кто-то из подписчиков спросил, не графское ли это поместье. Молодая супруга артиста юмора не поняла.

«Это наша вилла, мы на ней сейчас отдыхаем»,– ответила Татьяна.

Также фанаты отметили, что Петросян-младший заметно подрос и является точной копией своего отца.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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