Продюсер Дзюник о молчании Ани Лорак: «Почему у нее язык в жопу затянуло?»

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Продюсер Дзюник о молчании Ани Лорак: «Почему у нее язык в жопу затянуло?»
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Фото из открытых источников

Ани Лорак, отменившая концерты в РФ, затаилась и молчит. Против такой позиции певицы высказался Леонид Дзюник. По мнению продюсера, слова которого приводит «Экспресс Газета», артистке стоит стать на сторону России, где она получила популярность.

«Поведение Ани мне непонятно. На Украине она никому не была нужна. В Одессе на концерте ее ссаными тряпками гнали оттуда, а россияне ее хорошо приняли. Почему у нее язык в внезапно затянуло?» —  озадачился продюсер.

Дзюник уверен в том, что исполнительница попала под влияние своих звездных коллег, поэтому играет по их правилам. Леонид Алексеевич имеет ввиду Филипа Киркорова, который в свое время поддержал Максима Галкина и, в целом, вел себя очень странно и непонятно.

«Я бы не слушал такие советы, а поехал на Донбасс с концертами. Поддержал бы и поблагодарил военных. Лорак нужно выйти из тени и высказаться, ведь вечно не получится болтаться, как цветок в проруби», —уверен он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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