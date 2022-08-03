Reuters: В Пентагоне заявил, что все HIMARS на Украине продолжают эффективно работать

Пентагон опроверг заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести HIMARS в ходе проведения спецоперации на Украине, пишет Reuters.

В США не подтвердили информцию об разрушении реактивных систем залпового огня. В Пентагоне отметили, что представители российской стороны не предъявили каких-либо доказательств ликвидации на Украине «Хаймаросов» американского производства.

«Мы знаем о последних заявлениях Шойгу. Они явно ложные. ВСУ эффективно и с поразительной точностью применяют каждую ракетную систему», — сказал Тодд Брессейл, пресс-скретарь Министерства обороны США.

Напомним, накануне появились данные том, что российские военные якобы вывели из строя шесть установок HIMARS и устранили более 200 ракет к РСЗО. К тому же, по сведениям министра, ВС РФ уничтожили «396 противотанковых комплексов NLAW и Javelin, а также свели на нет 125 ПЗРК (ракетно зенитный комплекс) «Стингер».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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