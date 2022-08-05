Журналист Шахназаров раскритиковал Максима Галкина за концерт в Риге на латышском языке

Михаил Шахназаров раскритиковал Максима Галкина за его выстуление в Риге. Журналист высмеял пародиста за то, что тот начал свой сольный концерт на латышском языке.

Галкин, который в настоящее время гастролирует по Европе, прибыл в Латвию, где прошло его очередное выступление. Шоумен сказал, что он планирует выступать на латышском языке, поэтому россияне не смогут теперь понять его шутки. Однако вскоре юморист вернулся к своему родному языку.

«А где же смеяться, вы спросите. Шутка в том, что многие годы латвийские власти убивали образование на русском языке. Поэтому из года в год слушателей заплесневелых миниатюр Максима становится меньше», — сказал Шахназаров.

Отметим, что в рамках большого гастрольного тура впереди у супруга Примадонны концерты в Новой Зеландии, Австралии и Америке.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей