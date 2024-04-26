Билана засняли в объятиях Гузель Хасановой на «Премии МУЗ-ТВ»

На последнем из гала-ужинов «Премии МУЗ-ТВ» Дима Билан выступил, порадовав публику своими песнями. После выступления певец обратил внимание на победительницу телешоу «Новая Фабрика Звезд» — Гузель Хасанову.
Артист, публично выразив свои чувства к ней, заявил: «Ты моя любовь».
Обмен объятиями между знаменитостями вызвал подозрения у многих поклонников.
Певица не прокомментировала слухи о возможной романтической связи с Биланом
Хасанова предпочла не комментировать слухи о возможной романтической связи с Биланом, однако призналась в восхищении его профессионализмом и талантом.