Билана засняли в объятиях Гузель Хасановой на «Премии МУЗ-ТВ»

На последнем из гала-ужинов «Премии МУЗ-ТВ» Дима Билан выступил, порадовав публику своими песнями. После выступления певец обратил внимание на победительницу телешоу «Новая Фабрика Звезд» — Гузель Хасанову.

Артист, публично выразив свои чувства к ней, заявил: «Ты моя любовь».

Обмен объятиями между знаменитостями вызвал подозрения у многих поклонников.

Певица не прокомментировала слухи о возможной романтической связи с Биланом

Хасанова предпочла не комментировать слухи о возможной романтической связи с Биланом, однако призналась в восхищении его профессионализмом и талантом.