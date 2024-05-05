Солистка группы Little Big Софья Таюрская снялась с огромным беременным животом

Софья Таюрская и Илья Прусикин открыто подтвердили, что они ожидают ребенка

Софья Таюрская и Илья Прусикин из группы Little Big ожидают ребенка, что они открыто подтвердили, опубликовав новую фотографию артистки с округлившимся животом.

Снимок показывает пару в неформальных образах, позирующих на фоне трейлера.

Илья, между прочим, уже является отцом шестилетнего Добрыни от предыдущего брака с Ириной Смелой. В свою очередь, его бывшая нашла новое счастье с Даниилом Патлахом из «Танцев». Прусикин утверждает, что его роман с Софьей начался после разрыва с Ириной. Кроме того, он одобряет новые отношения экс-супруги.