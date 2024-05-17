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Наташа Королева сдалась после бойкота на телевидении — покинула Москву

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Наташа Королева сдалась после бойкота на телевидении — покинула Москву
Знаменитости
Источник фото: @koroleva__star

После недавнего громкого скандала вокруг своего отсутствия на телевизионной трансляции выступления в Кремле в честь Дня Победы Наташа Королева сдалась, пишет КП.

Певица приняла решение покинуть Москву и отправиться в Минеральные Воды. Вместе с ней там в настоящее время находится ее супруг Сергей Глушко, который впервые побывал в этом городе.

Отметим, что ранее артистка уже посещала это место. Однако в минувшем году она там отдыхала вместе со своей матерью Людмилой Порывай, которая проживает в Соединенных Штатах.

Информационное агентство «Informing»

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