Подопечная Гагариной из «Голоса» призналась в романе с сыном певицы

Виктория Соломахина, которая является победительницей телешоу «Голос», поделилась с фанатами, что она поддерживает хорошие отношения с сыном Полины Гагариной от Петра Кислова.

Как утверждает девушка, их связь с Андреем началась во время работы над проектом и развивается в настоящее время. Тем не менее, Виктория призывает сохранить подробности своих отношений в секрете. Также вокалистка выразила признательность Гагариной за ценные советы и тот опыт, который она получила, работая вместе с ней. Для Соломахиной он невероятно ценен и важен, пишет КП.