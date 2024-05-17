Блогер Жидковский рассказал о разочаровании друзей, уехавших в США

Популярный блогер из РФ Алексей Жидковский поделился в Ютуб-шоу «Света вокруг Света» историей своих друзей, переехавших в Америку и столкнувшихся с реальностью, отличной от их всех ожиданий.

Он отметил, что многие знакомые предполагали, что жизнь в Штатах будет идеальной, подобной той, что показывается на ТВ и в кино. Однако реальность оказалась не похожей на эти представление. Он привел пример подруги, проживающей в Манхэттене, которая столкнулась с серьезными проблемами, включая наличие крыс, бегающих по квартире после включения отопления.

Эти события заставили ее почувствовать себя не безопасно и вызвали тревогу за собственное благополучие.