Беременная 37-летняя Кети Топурия в облегающем платье снялась с мужем на отдыхе

Участница российской группы «А-Студио» Кети Топурия поделилась новыми фотографиями со своего отпуска. На снимках она позирует вместе со своим супругом Львом Деньговым.

На снимках, сделанных на веранде, 37-летняя знаменитость предстала в облегающем коричневом платье, дополнив образ солнцезащитными очками.

Источник фото: @keti_one_official

Пара провела несколько недель за границей в отпуске. Они активно делились фотографиями с детьми.

Интересно: Топурия вышла замуж за предпринимателя в ноябре 2020 года. В январе 2021 года у них родился сын Адам. Сейчас звезда ожидает второго ребенка.