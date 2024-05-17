Анжелика Агурбаш рассказала, почему исчезла из медиа-пространства

Анжелика Агурбаш рассказала о причинах своего временного ухода из медиа-пространства и карьерного затишья на пресс-конференции портала НСН. Как призналась звезда, она столкнулась с разводом, абьюзом, «творческим уничтожением», что оказало воздействие на ее жизнь.

Развод с супругом стал тяжелым испытанием для Агурбаш. Время стало для певицы лекарством, чтобы восстановиться и найти в жизни баланс. Артистка также добавила, что период «творческого уничтожения» заставил ее противостоять негативным мнениям и восстановить самооценку. Теперь Анжелика целиком и полностью готова к новому этапу в творчестве.