Ольга Бузова целовалась с Батрутдиновым на глазах у Давы

В программе «Лига городов» поющая ведущая Ольга Бузова поцеловалась с шоуменом Тимуром Батрутдиновым в финале. Пара исполнила сценку на глазах у экс-возлюбленного знаменитости Давида Манукяна.

Блогер в это время смеялся в зрительном зале.

Источник фото: @buzova86

Отношения Бузовой и Манукяна, напоминаем, закончились еще в 2021 году, однако они до сих пор продолжают общаться и участвовать в съемках совместных телепроектов. Публика очень часто интерпретирует их встречи как двусмысленные намеки. Слухи также ходят о возможном романе между Батрутдиновым и Бузовой. Впрочем, никто из знаменитостей их не подтвердил.