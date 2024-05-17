Блогер Оксана Самойлова снялась в очень откровенном купальнике

Оксана Самойлова, жена известного рэпера Джигана, продемонстрировала в очередной раз свою фигуру в бикини, опубликовав новые откровенные фотографии в социальных сетях.

Звезда выразила удивление тем, как ее тело справилось с четырьмя родами, признавая, что ей всегда трудно набирать вес и что она старается поддерживать активный образ жизни, включая правильное питание и занятие спортом.

Источник фото: @samoylovaoxana

Также Оксана отметила, что стремится быть хорошим примером для своих детей, сына, дочерей. Самойлова призналась, что хотела бы иметь 5-го ребенка, хотя временные ограничения не позволяют ей это сделать.