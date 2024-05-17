Клава Кока намекнула на расставание с бойфрендом

Клава Кока вызвала волну обсуждений среди своих фанатов после публикации в соцсети загадочного сообщения «нет парня — нет проблем». Это заявление привело к предположениям о возможном расставании с Сашей Повериным.

Одна из подписчиц выразила беспокойство о судьбе пары, задав вопрос артистке о состоянии ее отношений. Другая фанатка же утверждает, что молодые люди уже разошлись. Однако, есть мнение, что это всего лишь заглавие новой песни, которая готовится к скорому выпуску.

Поверин и Кока остались вместе после окончания телешоу «Сердце Клавы». Некоторые пользователи не одобряют выбор Клавы, выражая предпочтение бизнесмену Андрею Шаркову, который также участвовал в проекте и проявлял большой интерес к певице.