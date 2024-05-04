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Блогер Ида Галич приехала отмечать свой 34-й день рождения в Сочи

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Блогер Ида Галич приехала отмечать свой 34-й день рождения в Сочи
Знаменитости
Источник фото: @galichida

Ида Галич решила отметить свой 34-й день рождения в Сочи, выбрав для этого один из больших отелей курорта. 

С подругами они вместе прибыли на спортивных кабриолетах, наслаждались отдыхом в бассейне, чем она и поделилась с фанатами. После СПА, они устроили роскошный ужин в номере отеля, где Ида продемонстрировала меню и обстановку. 

Во время веселья у артистки защемило шею

Однако во время веселья у артистки защемило шею, поэтому даже пришлось вызывать скорую помощь. Несмотря на это, Галич продолжила праздновать в кругу близких людей, оценив теплые поздравления от своих многочисленных поклонников, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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