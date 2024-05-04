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Собчак высказалась про свой кинофильм об ЭКО и Пугачеву

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Собчак высказалась про свой кинофильм об ЭКО и Пугачеву
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак, скандально известная ведущая и журналистка, настойчиво отвергла утверждения о том, что ее документальный кинофильм о проблемах ЭКО касается семьи Аллы Пугачевой.

Собчак разъяснила аудитории, что в свой документальный кинофильм о проблемах ЭКО не включала никаких упоминаний о Примадонне и ее детях

В своем Telegram-канале она разъяснила аудитории, что не включала никаких упоминаний о Примадонне и ее детях. Телеведущая также подчеркнула, что фрагменты из ее проекта были использованы недобросовестно в поддельных видеороликах. Напоследок Собчак выразила свое категорическое осуждение их создателей и распространителей, пишет портал Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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