Бузова обратилась с просьбой к своему экс-возлюбленному Даве — певица почти заплакала

Судя по отрывку беседы, опубликованному НГС, между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном возникло напряженное обсуждение, связанное с их прошлыми отношениями и парными татуировками.

Ольга и Давид не виделись два года, но так и не обсудили многие важные вопросы

Ольга попросила Давида показать тату на запястье, чтобы проверить их совпадение. Это привело к эмоциональному разговору, в котором Ольга выразила сложность видеть Давида на шоу и отметила, что они не виделись два года, но так и не обсудили многие важные вопросы.

Поскольку исход диалога неизвестен, можно предположить, что обсуждение продолжилось за кадром шоу «Сокровища императора» и, возможно, участники нашли общее решение или оставили некоторые вопросы открытыми для будущего.