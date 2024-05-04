58-летний актер, пропавший без вести, найден мертвым

СМИ объявили о смерти режиссера и актера Дэниэла Дзирилли. Он был известен как талантливый режиссер, продюсер, сценарист, монтажер. Кроме того, он снял 250 музыкальных видео, включая видеоклип Voodoo Lounge группы Rolling Stones.

Причина смерти актера не раскрывается

Причина смерти актера не раскрывается, однако ранее его дочь сообщила о его исчезновении 24 апреля.

Дэниэл скончался 28 апреля. Его похороны будут проведены в закрытом формате.

Дзирилли родился в 1965 году. Он основал свою кинокомпанию Popart Film Factory, где снял множество триллеров и боевиков с известными актерами, продюсировал множество кинофильмов, включая документальную ленту о Guns N' Roses, пишет РГ.