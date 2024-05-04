Анастасия Волочкова залезла на пальму и рассказала, что она пьет

Оказавшаяся в центре скандала Анастасия Волочкова решила ответить всем тем, кто обвинял ее в употреблении алкоголя.

Балерина заявила, что предпочитает кокосовую воду

Находясь на Мальдивах, скандальная балерина заявила, что не пьет просекко уже давно, а предпочитает теперь кокосовую воду. Для подтверждения своих слов, она опубликовала новую фотографию, на которой в купальнике буквально висит на пальме, добывая кокосы. В шутливой манере танцовщица назвала себя «обезьянкой», которая забирается на все пальмы.

Ранее Лера Кудрявцева высказала мнение, что Волочкову нужно срочно спасать, призвав перестать глумиться над ней. К этому призыву присоединилась Катя Гардон. Юрист утверждает, что Настя «спивается, причем на глазах у всей страны».