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Анастасия Волочкова залезла на пальму и рассказала, что она пьет

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Анастасия Волочкова залезла на пальму и рассказала, что она пьет
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Оказавшаяся в центре скандала Анастасия Волочкова решила ответить всем тем, кто обвинял ее в употреблении алкоголя. 

Балерина заявила, что предпочитает кокосовую воду

Находясь на Мальдивах, скандальная балерина заявила, что не пьет просекко уже давно, а предпочитает теперь кокосовую воду. Для подтверждения своих слов, она опубликовала новую фотографию, на которой в купальнике буквально висит на пальме, добывая кокосы. В шутливой манере танцовщица назвала себя «обезьянкой», которая забирается на все пальмы.

Ранее Лера Кудрявцева высказала мнение, что Волочкову нужно срочно спасать, призвав перестать глумиться над ней. К этому призыву присоединилась Катя Гардон. Юрист утверждает, что Настя «спивается, причем на глазах у всей страны».

Информационное агентство «Informing»

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