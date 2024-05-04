Любовница Михаила Евдокимова показала фото с его внебрачным сыном

Михаил Евдокимов скончался в 2005 году в автомобильной аварии. Позднее стало известно, что у популярного юмориста были дети от разных женщин.

У Евдокимова также были дочь Анастасия от любовницы Надежды Жарковой и сын Даниил от Инны Беловой

Помимо Анны от законной жены Галины, у него также были дочь Анастасия от любовницы Надежды Жарковой и сын Даниил от Инны Беловой. Последняя показала редкие фотоснимки со взрослым наследником.

Инна рассказала, что никогда не претендовала на наследство Михаила и всегда заботилась о своих детях. Чтобы убедиться в отцовстве, она провела ДНК-тест для старшего сына, который смог принять фамилию своего звездного отца, пишет Телепрограмма.