На Первом канале 8-летний Миша из Пензенской области сразил Жанну Бадоеву

В популярном телешоу «Лучше всех!» на Первом канале восхитил своим талантом Миша из города Заречный. Юный артист прибыл в столицу вместе с родителями для того, чтобы продемонстрировать всей стране свое мастерство в исполнении любимых частушек.

Жанна Бадоева, ведущая программы, приветствовала 8-летнего Мишу и призвала зрителей аплодировать его выступлению.

Мальчик выступает в различных конкурсах

Мальчик рассказал, что он начал увлекаться частушками еще в 5 лет. Сейчас парень активно выступает не только в школе, но и в различных конкурсах.

На шоу Миша спел частушки, которые сам сочинил о передаче, что поразило не только ведущую Жанну Бадоеву, но и всю аудиторию.