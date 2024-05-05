Актриса Ева Лонгория снялась в бикини, показав пышную грудь

Ева Лонгория представила в микроблоге свою фигуру в купальнике на фоне пляжа вместе с сыном Сантьяго.

Звезда одела темно-зеленое бикини с салатовыми и белыми вставками, дополнив свой роскошный образ черной кепкой и солнцезащитными очками, а также показав пышную грудь.

В 2016 году Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона. В 2018 году актриса родила сына. После родов артистка активно занималась спортом, следила тщательно за питанием, что помогло ей быстро прийти в форму. Пара сейчас переезжает из Лос-Анджелеса в Испанию, занимаясь продажей своего дома в Беверли-Хиллз и перевозкой вещей, пишет Газета ру.