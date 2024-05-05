Киркоров заявил о нежных чувствах к участнику «Маски»

Шоу «Маска» всегда вызывает интерес у зрителей своими загадочными образами участников и высоким уровнем мастерства. Эмоциональные реакции членов звездного жюри, такие как отрывки из анонсов, добавляют еще больше атмосферы соревнования.

Филипп Киркоров был поражен выступлениями Кота и Енота

Филипп Киркоров, известный своим взрывным характером и довольно высокими требованиями к участникам, явно был поражен выступлениями Кота и Енота. Их выход на сцену вызвал сильные эмоции у поп-короля. Он признался в нежных чувствах Коту в финале проекта, отметив, что он «разорвал его на куски».

Отметим, что финальный выпуск шоу выйдет 5 мая на канале НТВ, пишет Газета ру.