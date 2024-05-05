55-летняя Дженнифер Энистон снялась в «голом» платье для обложки журнала

55-летняя Дженнифер Энистон, известная по роли в многосерийном фильме «Друзья», предстала в довольно смелом образе на обложке журнала Elle.

Актриса стала лицом нового выпуска журнала Elle

Актриса стала лицом нового выпуска, позируя в «голом» платье от известного бренда Aisling Camps, прикрывая свою обнаженную грудь локонами распущенных волос.

Дженнифер, заметим, была замужем дважды. В 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта, с которым впоследствии развелась через 5 лет, в 2015 году стала женой Джастина Теру.