Прибывшая на «Евровидение» участница из Израиля прячется в гостинице

20-летняя Эден Голан, участница шоу «Голос. Дети», представит Израиль на международном вокальном конкурсе «Евровидение». Артистка прибыла в Мальму, где 7 мая пройдет первый полуфинал соревнования.

Согласно информации «Комсомольской правды», она передвигается по городу в сопровождении охраны по указанию службы безопасности.

Организаторы отклонили песню Эден Голан

В Швеции прошла акция протеста в поддержку Палестины за несколько дней до начала «Евровидения». Участники потребовали запретить участие Израиля в этом конкурсе. Организаторы отклонили песню Эден Голан под названием «October Rain» из-за ее политического контекста. Вместо этого девушка исполнит адаптированную версию под названием «Ураган».