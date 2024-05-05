Никита Ефремов сильно похудел — фанаты не узнали актера

Никите Ефремову, готовясь к роли в кинофильме «Стальное сердце», пришлось экстренно похудеть за месяц. В ленте режиссера Карена Оганесяна актер сыграет Соловья-Разбойника, переписавшего историю.

Никита использовал отработанную схему похудения

Как признался артист, обычно для таких изменений ему требуется минимум 2 месяца, но в данном случае пришлось сократить срок вдвое. Несмотря на ограниченное время, Никита использовал отработанную схему похудения, получившуюся в результате опыта с предыдущего проекта. Хотя пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме, прошло все успешно.

В «Стальном сердце» действие развернется в будущем, где Илья Муромец предстанет в образе боевого робота.