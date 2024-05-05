Актриса Рената Литвинова привлекла публику фотографией Земфиры с концерта

В своей соцсети Рената Литвинова поделилась фотографиями Земфиры*(иноагент), сделанными на концерте в Испании, а также в отеле в Аликанте.

Литвинова и Земфира* в настоящее время проживают отдельно друг от друга в Париже

Несколько месяцев назад артистка и певица прекратили общение в социальных сетях, удалив друг друга из списка подписок, что привлекло внимание публики, учитывая их прежнюю близость. Как сообщается, Литвинова и Земфира* в настоящее время проживают отдельно друг от друга в Париже.

Рената, эмигрировав во Францию в 2022 году, занимается театром, участвует в проектах, разрабатывает разные идеи. Она представила собственный аромат, созданный в сотрудничестве с парфюмером Жаном-Полем Герленом в 2022 году.