Анастасия Волочкова ответила Лере Кудрявцевой, призвавшей ее спасать

Анастасия Волочкова дала ответ на призывы Леры Кудрявцевой о ее «спасении».

Танцовщица подчеркнула, что ее жизнь не должна быть предметом общественного обсуждения

Артистка заявила, что она не нуждается в помощи, призвав всех сконцентрироваться исключительно на своей жизни. В комментарии «Пятому каналу» танцовщица подчеркнула, что ее жизнь не должна быть предметом общественного обсуждения, а также выразила негодование тем, что ее имя используется нередко для привлечения внимания. Анастасия заверила, что будет продолжать работать, игнорируя ненавистников.

В заключение, Волочкова отметила, что чувствует себя «удобной мишенью» для обсуждения и предложила Кудрявцевой обсудить все лично, позвонив ей по телефону.