Екатеринбуржцы не захотели идти на концерт певца Олега Газманова

Свободных мест осталось 655

На предстоящем юбилейном концерте «55 лет на сцене!» российского патриотического певца Олега Газманова, запланированном на 26 апреля 2024 года в ККТ «Космос», билеты были раскуплены не так активно, как ожидалось. Екатеринбуржцы не очень охотно идут на концерт артиста. Большой зал вмещает около 1800 человек. Однако свободных мест осталось 655.

На сервисе онлайн-продажи билетов четко видно, что большинство дорогих мест (стоимостью 12 тысяч рублей) практически раскуплены или забронированы. Об этом сегодня сообщает портал e1.ru.