«Cпецоперацию Z» по защите Донбасса Россия может завершить использованием тактического ядерного оружия. Об этом сегодня, 5 августа, сообщила «Свободная пресса».

СП омечает, что в связи с ситуацией на Укрине во всем мире может возрости политическая напряженность, также не исключена ядерная конфронтация. Западная пресса говорит о потенциальном переходе конфликтной ситуации на опасный уровень. И, стоит сказать, что есть все основания для подобных выводов.

По заявлению Владимира Путина, в случае возникновения явной агрессии стран НАТО, он не исключает применение невиданных до этого мер и «спецоперация Z» может закончится одним ударом тактического ядерного оружия.

Как прогнозируют обозреватели издания National Interest, российско-украинское противостояние действительно может спровоцировать ядерную атаку, так как для Америки применение тактического оружия не является «концом света».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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