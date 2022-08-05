В ГРАДе не оценили шуток Ивана Урганта и потребовал объяснений

В ГРАДе (группе по расследованию антироссийской деятельности в области культуры) не оценили шуток Ивана Урганта к депутатам ГД. Сенатор Сергей Безденежных, который представляет эту группу, потребовал от шоумена объяснений.

Как заявил сенатор, в ГРАДе не поняли иронического обращения Урганта. Он потребовал от ведущего подробного объяснения. Безденежных полагает, что наверняка Ивану не понравилось, что в стране кто-либо другой занимается культурой.

«Когда ограничивают кого-нибудь, этим людям не нравиться, что иные деятели занимается вопросами культуры. Мы хотим, чтобы российская молодёжь за деньги получала правдивую культурно-историческую информацию», – заявил Безденежных.

Напомним, что Ургант посмеялся над депутатами Госдумы, которые захотели уволить комика с Первого канала. Артист сказал, что хорошо было бы ГРАД называть «Группа Обнаружения Врагов Нашего Общества».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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