Борисова рассказала об огромных проблемах в жизни Волочковой и Бузовой: «они употребляют»

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Борисова рассказала об огромных проблемах в жизни Волочковой и Бузовой: «они употребляют»
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Фото из открытых источников

Дана Борисова заявила о том, что у Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой в личной жизни огромные проблемы. Телеведущая считает, что если у девушки нет партнера, у нее исчезают все правила приличия. К тому же, теледива обвинили певицу в злоупотреблении алкоголем.

«Бузова употребляет. Скорее всего, это алкоголь. Причем она пьет с самого утра, а не только вечером, как и Волочкова. Я это прошла. Если женщинане имеен постоянного партнера, исчезают любые правила приличия. Девушка ведет себя очень развязно, начинает предлагать себя. Когда я была в ребцентр и сидела на диване, расставляла всегда ноги. Настя тоже расставляет ноги, Ольга все время ласкает промежность. На публике такое делать не нужно», - сказала Борисова.

Телеведущая отметила, что совсем недавно подписалась на Бузову в соцсетях и была неприятно удивлена.

«Несколько раз в день выкладывала голую попу. С утра до вечера на этом акцент. Я развлекаюсь, читаю комментарии. Поклонники видят, что происходит, Оле необходима помощь. Рядом с ней, помиом всего прочего, одни прихл****ели, так что плохо все может закончиться», - добавила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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