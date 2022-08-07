Разгадан хитрый план Путина по расколу Европы

Западные аналитики на этой неделе заявили о том, что для настоящих европейцев был подготовлен хитрый план Владимира Путина по расколу Запада. Об этом пишет МК.

Так, в силу вступило решение об сокращении на 15% потребления российского газа. Вместе с тем, по заявлению главы евродипломатии Борреля, западные лидеры не могут ответить на вопрос, хватит ли в Евросоюзе голубого топлива на зиму 2023 года и будут ли граждане ЕС в состоянии оплатить его поставки.

Кроме того, более половины европейских жителей в росте цен на газ винят именно свои власти и компании, а не РФ. В Британии, к примеру, порекомендовали принимать душ быстрее, чем обычно, чтобы избежать дефицита водных ресурсов. В Германии создали специальные бригады для поисков органических отходов в мусорных баках для добычи голубого топлива.

Как пишет издание Wall Street Journal, «в Европе эта зима может стать для президента Путина весной». План главы России следующий. Из-за высоких цены на энергоресурс возникнет много трудностей, которые спровоцируют волнения. Граждане ЕС будут голосовать пустеющими кошельками.

Конечная цель Владимира Владимировича –это «привести к власти тех лидеров, которые не будут поддерживать Киев, а также полностью расколоть всю западную коалицию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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